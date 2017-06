Rechter verbiedt sekstape Mischa Barton

Volgens The Wrap en TMZ heeft de rechtbank documenten in handen waarin de The O.C.-actrice verklaart dat ze in het najaar een relatie kreeg met Jon Zacharias, en hij zonder haar toestemming foto's en video's maakte tijdens seks, onder de douche en op andere momenten waarop zij naakt was.

Later kreeg ze te horen dat de tapes bij een aantal porno-aanbieders werd aangeboden voor een half miljoen dollar. Bartons advocaat Lisa Bloom noemde het een geval van wraakporno. "Ik ben er trots op Mischa Barton te ondersteunen, in een strijd voor het recht van een vrouw om controle te hebben over de beelden die van haar lichaam verspreid worden", liet ze weten voor de uitspraak.

'Overwinning'

Op Twitter noemde Bloom de uitkomst een "overwinning". Dee uitspraak somde ze als volgt op: "De verspreiding van het materiaal is verboden, de ex moet voor altijd uit haar buurt blijven."

In maart eiste Barton een contactverbod tegen Zacharias en Adam Shaw, een tweede ex. Wat hij precies met de zaak te maken heeft, is onduidelijk. In de documenten geeft Barton wel aan dat hij bevriend is met Zacharias.

TMZ schrjift dat het verbod het resultaat is van een deal die Barton met Zacharias heeft gesloten. De rechter zou die maandag geldig hebben verklaard. Volgens de overeenkomst zou de man al het materiaal aan Barton's advocaat moeten overleggen. De entertainmentwebsite meldt dat de rechtbank zich woensdag over eenzelfde afspraak voor Shaw zal buichen.