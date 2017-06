Liam Payne had rust nodig na One Direction

"Het was de leukste tijd in mijn leven, maar het werd erg hectisch op een gegeven moment. Daar ga ik niet over liegen", vertelt Payne in een gesprek met Sunday Mirror

"Ik ben nu een compleet andere man." De zanger en zijn vriendin Cheryl werden in maart ouders van Bear. "Het is geweldig om vaker thuis te zijn. Het heeft me veel nuchterder gemaakt. Zijn geboorte is het beste wat me is overkomen. Het is gek. 's Ochtends wakker worden is tegenwoordig een heel andere ervaring."

"We zitten nu in een routine en zijn heel gelukkig. We brengen tijd door met Bear, kijken oude films als Ritchie Rich en Stand By Me en lachen veel."

Gezinsuitbreiding

Zonder Cheryl zou de zanger het ouderschap niet trekken. "Cheryl is geweldig. Ze wil niets missen. Wat mensen waarschijnlijk niet weten, is dat ze alles zelf doet", zegt Payne over zijn vriendin, die geen beroep wil doen op een nanny. "Toen ze net zwanger was, kon ik haar al niet meer bijbenen."

Het koppel heeft ook al gesproken over gezinsuitbreiding. "We zien wel wat er gebeurt. Maar we hebben er wel over gesproken."

De zanger (23) en de voormalig Girls Aloud-zangeres (33) zijn inmiddels ruim een jaar samen.