Inboedel Carrie Fisher en Debbie Reynolds onder de hamer

Dat maakte het veilinghuis Profiles in History donderdag bekend. De opbrengst uit de verkoop van de inboedel gaat naar twee goede doelen, meldt Entertainment Tonight.

"Mijn moeder en zus waren ongelofelijke verzamelaars", vertelt de broer van Star Wars-actrice Carrie Fisher. Volgens Todd Fisher verzamelden zijn zus en moeder zoveel spullen dat het makkelijk in een museum paste. De beslissing om het te verkopen en de opbrengst te doneren is volgens Fisher in lijn met de wensen van de twee overleden actrices. De dochter van Carrie Fisher, Billie Lourd, koos The Jed Foundation als een van de goede doelen.

Onder de hamer gaan onder andere een aantal legendarische spullen en rekwisieten uit de lange acteercarrière van Fisher en Reynolds. Zo is een replica van de robijnrode hakjes van Reynolds, die ze droeg in de Tovenaar van Oz, voor de hoogste bieder. Maar ook een levensgroot beeld van prinses Leia met een laserpistool is te koop.

De familie liet weten dat na de veiling ook de woning van Carrie Fisher en Debbie Reynolds in Hollywood zal worden verkocht.