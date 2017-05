Filemon Wesselink is niet meer bang om te falen

"Nu denk ik van: als ik niet meer successen boek met tv-programma's, dan ga ik wel wat anders doen wat me leuk lijkt en waarin ik me kan laten gelden met mijn doorzettingsvermogen."

De 38-jarige presentator heeft lange tijd niet nagedacht over zijn bekendheid en wat dat met hem heeft gedaan. "Vooral dankzij Fuck Me, I'm Famous heb ik daar nu wel inzicht in gekregen", vertelt hij over zijn programma uit 2015. Hij heeft daarvoor ook een psycholoog bezocht. "En dat heeft er toe geleid dat ik het bekend zijn makkelijker ben gaan accepteren en vooral de betrekkelijkheid van succes heb leren accepteren."

Selfies

Wesselink is niet dol op het bekend zijn, maar vindt het niet vervelend om met fans op de foto te gaan. "Al word ik wel gek van mensen die een selfie met me willen maken en dan vragen of ik niet gek word van al die selfies."

De BNN-presentator vertelt aan Nieuwe Revu daarom ook niet snel naar een festival of concert te gaan.

"Om die reden heb ik ook bedankt om een filmpje te maken van het kampioensfeest van Feyenoord. Sta je daar als BN'er tussen het legioen en voordat je het weet zijn er tal van kijkers op jou gericht. Niks voor mij. Ik hou sowieso niet zo van mensenmassa's. Het North Sea Jazz Festival is net op het randje qua massaliteit."