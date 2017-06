Maik de Boer vindt zichzelf geen flamboyante man

De Boer (56) merkt dat veel mensen hem zien als iemand die alleen met zijn uiterlijk bezig is, zegt hij in Margriet. "Dat imago is maar een piepklein deel van wie ik ben."

De televisiepersoonlijkheid weet waar hij gelukkig van wordt: "Van een gesprek met een goede vriendin over de diepere betekenis van het leven, natuurlijk onder het genot van tapas en een wijntje."

Relatie

De Boer zegt in het interview één lange relatie, van negen jaar, te hebben gehad. "Ik was erg gelukkig in die tijd; mijn ouders accepteerden ons samen en ik vond het fijn om bij iemand thuis te komen."

Achteraf denkt de Boer dat de relatie niet goed in elkaar zat. "Ik hield meer van hem dan van mezelf en daar ben ik nadat we uit elkaar gingen mee aan de slag gegaan. Ik heb boeken gelezen en heb therapie gevolgd. Ik ben er trots op dat ik nu ook gelukkig kan zijn in mijn eentje en het zelfs prettig vind om alleen thuis te zijn."