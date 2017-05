Mara en Phoenix als koppel naar sluitingsfeest Cannes

Phoenix won daar de award voor beste acteur, voor zijn rol als oorlogsveteraan in You Were Never Really Here. Nadat hij als winnaar was aangekondigd, omhelsden de acteurs elkaar innig. People weet te vertellen dat Phoenix tijdens de show ook een keer zijn hand op Mara's been legde, en dat de twee hand in hand de zaal verlieten.

Het acteurspaar was in 2013 samen te zien in Her. De vlam zou echter pas vorig jaar zijn overgeslagen, op de set van de film Mary Magdalene.