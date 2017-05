Bill Cosby vreest voor vergiftiging

Dat meldt de New York Post.

De gevallen komiek zou ook niet in hotels willen verblijven. Hij is niet alleen bang dat iemand daar iets in zijn drank of voedsel stopt, maar vreest ook dat zijn hotelkamer wordt afgeluisterd, meldt een bron van de krant. Tijdens de selectie van de juryleden in zijn zaak vloog de 79-jarige daarom vorige week elke dag van zijn huis even buiten Philadelphia naar Pittsburgh, bijna 500 kilometer verderop.

De acteur zou inmiddels blind zijn en zich daardoor nog kwetsbaarder voelen. Tijdens de juryselectie weigerde hij volgens de krant zelfs het water uit de kraan van de rechtbank te drinken.

Seksueel misbruik

Cosby staat binnenkort in de rechtbank tegenover Andrea Constand, die hem ervan beschuldigt haar gedrogeerd en seksueel misbruikt te hebben. Ze is één van de inmiddels bijna zestig vrouwen die de komiek van soortgelijke daden beticht. De rechtszaak start op 5 juni.