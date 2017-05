Liam Payne ontmoette schoonvader pas toen Cheryl in verwachting was

''Cheryl was zwanger en ik ontmoette haar vader toen pas voor de eerste keer'', vertelde de zanger op de bank bij The Graham Norton Show. De vader van zijn zwangere vriendin bezocht het stel bij Payne thuis. "Dus ik dacht dat ik maar beter de levensgrote dinosauruspoppen die in mijn huis stonden in mijn tuin kon lozen. Die dinosaurussen had ik online gekocht in een dronken bui'', legt de zanger uit.

Payne vertelt ook dat zijn inmiddels twee maanden oude zoontje Bear een flinke jongen is. ''Hij is reusachtig. Hij is heel lang. Waarschijnlijk wordt hij een basketbalspeler.''

In tegenstelling tot Payne heeft Cheryl zich nog niet in het openbaar laten zien sinds de bevalling. Volgens de zanger is zijn vriendin bang dat ze dik is. ''Ze is al haar zwangerschapskilo's al kwijt. Maar zij zegt: 'Oh, ik ben zo dik'. Dan kijk ik haar aan en dan zeg ik: 'Je bent niet goed wijs'.''