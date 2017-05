Frank Masmeijer noemt schuldbekentenis in cokezaak 'fake news'

"Media hebben dat klakkeloos overgenomen", zegt de oud-presentator in het AD. Hij wordt verdacht van de import van cocaïne uit Colombia. In oktober 2014 werd hij opgepakt in Antwerpen.

De 55-jarige Masmeijer, die in België meerdere horecazaken runde, zegt dat hij wel een aantal mensen uit het dossier kent. "Het enige is dat ik een paar mensen in mijn zaak bij elkaar heb gebracht. Het waren kennissen die in mijn zaak kwamen. Tot een neef van mijn vrouw aan toe. Die op een bepaald moment heel raar zijn gaan doen. Uit angst zijn ze gaan wijzen. Zo is men bij mij gekomen."

De oud-presentator zat tien maanden in voorarrest. Twee weken geleden werd zeven jaar cel tegen hem geëist. "Ik zal niet onschuldig bevonden worden hoor", denkt Masmeijer. "Dat gaat echt niet gebeuren. Er is zeven jaar geëist, dan gaat een rechter niet zeggen: gaat u maar."

Of hij eventueel in hoger beroep gaat, laat Masmeijer over aan zijn advocaat. "Ik ken jongens die bij mijn in de gevangenis zaten, die kregen twee jaar en in hoger beroep vier jaar."