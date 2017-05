Vrouw Frank Masmeijer dacht scheiding te kunnen afwenden

''Na 33 jaar man en vrouw te zijn geweest zaten we als vreemden tegenover elkaar. Lang heb ik nog gedacht dat het tussen ons allemaal nog wel een keer goed zou kunnen komen, maar dat gevoel is nu helemaal verdwenen'', zegt Sandra.

Het huwelijk belandde in zwaar weer sinds de voormalig showmaster verdachte is in een grote Belgische drugszaak.

Sandra: ''Ik heb lang volgehouden dat we nog steeds samen waren, maar dat hij een deel van de tijd bij zijn moeder woonde omdat hij niet meer in België wilde zijn. De realiteit was anders. Hij was hier nog wel eens, maar ik voelde op die momenten dat hij hier niet echt wilde zijn. En waarom? Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen antwoord op."

Masmeijer werd in 2014 opgepakt en zat acht maanden in voorarrest.