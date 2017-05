Yolanthe Sneijder-Cabau blij met hechte familie

"We gunnen elkaar alles", vertelt de 32-jarige presentatrice aan Shownieuws. "We hebben veel creatieve mensen in de familie, dus dan is het leuk om te zien hoe iedereen zo actief bezig is."

Mede doordat iedereen dezelfde interesses heeft kan Sneijder-Cabau zeer goed opschieten met haar zeven broers en zussen. "Hoe gaaf is het dat je met je familie kunt werken? Het is het allerleukste wat er is. Je doet al iets dat erg leuk is en je kunt dat ook nog doen met de mensen van wie je het meeste houdt. Dat is super."

"Daarnaast zien we elkaar tegenwoordig best wel vaak. Natuurlijk kan niet iedereen op dezelfde plaats op hetzelfde moment zijn, maar we blijven elkaar opzoeken. Soms gaan we naar Ibiza, Istanbul of ik kom zelf naar Nederland."

Juridische strijd

Sneijder-Cabau was in de zomer van 2016 in een juridische strijd verwikkeld geraakt met haar zus Rebecca. Ze meende dat de presentatrice een huis op Ibiza ten onrechte had toegeëigend. Er werd later een regeling tussen de twee getroffen. Afgelopen maand hintte Rebecca Cabau van Kasbergen op Instagram dat de strijdbijl tussen de twee is begraven.