Ariana Grande 'gebroken' om dodelijke explosie na concert Manchester

Haar management reageerde ook: "Vannacht zijn onze harten gebroken. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe erg we het vinden voor de slachtoffers en hun families die het slachtoffer zijn geworden van deze zinloze aanval."

"We rouwen om de kinderen en andere slachtoffers die om het leven zijn gekomen door deze laffe daad." Het management van Grande bedankte ook de hulpdiensten. "We zijn dankbaar voor de onbaatzuchtige inzet van de hulpdiensten van Manchester die met gevaar voor eigen leven hulp boden aan de slachtoffers."

Na afloop van het concert maandagavond in Manchester kwamen zeker negentien bezoekers om het leven en raakten rond de vijftig fans gewond. De politie in Manchester behandelt de ontploffing als een terroristische aanslag.

Londen

Volgens entertainmentwebsite TMZ zeggen bronnen rond Grande dat het volgende concert in Grande's Dangerous Woman Tour, aanstaande donderdag in de O2-arena in Londen, op losse schroeven staat. De zangeres gaf vorige week nog twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam

Een woordvoerder van de zangeres liet maandagavond aan Variety weten dat Grande, die net van het podium was toen de explosie plaatsvond, ongedeerd bleef.