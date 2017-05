Zack Snyder stopt met regie Justice League om overlijden dochter

De regisseur en zijn vrouw Deborah, die producent van de film is, hielden de zelfmoord van de 20-jarige uit de publiciteit.

Tegenover The Hollywood Reporter verklaart Snyder dat hij zich na de tragedie in eerste instantie op zijn werk stortte. "Ik dacht dat het mijn gedachten zou verzetten om me volop met het werk bezig te houden. Maar in de afgelopen twee maanden heb ik besloten me terug te trekken uit de film om bij mijn familie te zijn, bij mijn kinderen die me echt nodig hebben. Ze hebben het allemaal heel moeilijk. Ik heb het heel moeilijk."

Fans

Autumn was Snyders dochter uit een eerder huwelijk. Samen met Deborah voedt hij nog zeven (stief-)kinderen op. En die zijn voor de regisseur een stuk belangrijker dan Justice League, zo laat hij weten. "Ik wil dat de film fantastisch wordt, ik ben ook fan, maar dat verbleekt hierbij. Ik weet dat de fans zich hierdoor zorgen zullen maken over de film, maar er zijn zeven kinderen die me nodig hebben. En uiteindelijk is het maar een film. Een geweldige film, maar het is maar een film."

Studio Warner bood de regisseur aan de releasedatum van Justice League te verplaatsen, maar de Snyders kozen ervoor de film verder over te laten aan anderen. Joss Whedon neemt de regie van Snyder over.