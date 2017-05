FBI onderzoekt fraude bij Fyre Festival van Ja Rule

Mogelijk heeft het verband met eerdere aanklachten die tegen het festival werden gedaan, zo schrijft The New York Times. Zo heeft Tablelist, een bedrijf dat kaarten voor het festival verkocht, Fyre Festival eerder al aangeklaagd wegens contractbreuk en fraude.

Ook wil Tablelist 3,5 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro) van het festival om met het geld enkele gedupeerden van het festival terug te betalen. Bezoekers hadden via onder andere kaartverkoper Tablelist ongeveer duizend euro voor een kaartje betaald, maar bij aankomst bleek het terrein minder luxe en exclusief was dan hen was beloofd. Bezoekers besloten daarop om naar huis te gaan, waarna de organisatie besloot om het festival te annuleren. De festivalgangers eisen 100 miljoen dollar (95 miljoen euro) ter compensatie.

Een andere zaak tegen Fyre Festival draait om een vermeende samenwerking tussen Kendall Jenner, Bella Hadid en Emily Ratajkowsi. De bekende modellen zouden de bezoekers hebben verleid om kaartjes voor het festival te kopen, maar daarbij werd niet vermeld dat zij daar geld voor kregen.

Blink 182

Ook band Blink-182, een van de hoofdacts tijdens het festival, is door het festival gedupeerd. Zo zouden spullen van de band door de festivalorganisatie nog altijd op het terrein van Fyre Festival, zonder dat de band daar bij kan. "We doen er alles aan om dit op te lossen", zei Billy McFarland, festivalorganisator en eigenaar van Fyre Media hier eerder over.

Het bedrijf van McFarland zou gedupeerde bezoekers ondertussen aangeboden hebben om het bedrag dat zij betaalden voor een ticket, terug te krijgen. Zij kunnen er ook voor kiezen om volgend jaar als VIP naar het festival te gaan.