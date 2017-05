André Hazes wil graag een dochter als tweede kind

"Als het aan mij ligt gaan we er in 2018 weer over praten", vertelt de 23-jarige zanger aan Shownieuws.

In oktober 2016 werd de zanger vader van zijn zoon André. "Hij is dus nu ruim 6 maanden oud, daarom is het belangrijk dat mijn vriendin Monique de tijd krijgt om weer zichzelf te worden."

"Ik zou heel graag een tweede kindje willen. Hoe mooi zou het zijn als ik een dochtertje erbij krijg. Natuurlijk mag het ook weer een zoon worden; dan heb ik twee jongens die ik voor de rest van hun leven kan pesten", zegt hij lachend.