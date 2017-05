Tooske Ragas ziet zichzelf niet als zangeres

In 2003 stond de presentatrice in de musical 3 Musketiers, waar ze haar man Bastiaan leerde kennen. "Ik heb mezelf nooit als zangeres gezien. Ik heb inderdaad ooit een musical gedaan, maar die rol kwam een beetje in mijn schoot vallen. Ik heb geen zangopleiding gedaan en zat niet in die wereld", zegt Ragas in gesprek met het ANP.

"Ik vond het te gek dat ik de musical mocht doen en als ik geen noot had kunnen zingen, hadden ze me ook echt niet gevraagd. Binnen twee dagen werd ik de nieuwe musicalster genoemd, maar enige nuance is hier wel op zijn plaats. Het was een leuke bijrol, met anderhalf liedje. Dat heb ik goed gedaan en dat vind ik nog steeds tof, maar ik beschouw mezelf niet als zangeres. Ik heb nog nooit in mijn eentje een hele zaal hoeven entertainen met muziek."

Ander leven

Ragas doet mee aan de RTL-show "omdat ik zingen altijd leuk heb gevonden". "De afgelopen jaren heb ik thuis in de badkamer, in de auto en met mijn kinderen gezongen. Die musical is veertien jaar geleden. Daarna heb ik kinderen gekregen. Het is echt een ander leven."

"Ik ben nu 42 en vind het te gek te ontdekken wat er intussen met mijn stem is gebeurd. Ik ben een ander mens nu en hoe klinkt dat dan? Ik vind het wel heel spannend en het podium eng. Zingen is anders dan presenteren, dan ben ik in charge. Maar ik wil het wel leren."

Ragas zit in het team van Trijntje Oosterhuis waar ook Ruben Nicolai deel van uitmaakt. Zondagavond in de vierde aflevering zingen de BN'ers niet alleen duet met hun prof, maar doen ze ook allemaal een teamoptreden. Rapper Keizer en Hanna Verboom zijn uit de show. De andere overgebleven BN’ers zijn Gijs Staverman, Buddy Vedder, Holly Mae Brood en Bibi Breijman.