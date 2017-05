Pippa Middleton geeft jawoord aan James Matthews

Journalisten van over de hele wereld spreken over een sprookjeshuwelijk. Geschat wordt dat er tussen de 130 en 250 gasten voor de ceremonie zijn uitgenodigd. Bij het huwelijk van de 33-jarige Middleton en de 41-jarige Britse zakenman zijn onder anderen prins William, haar zus Catherine en ook prins Harry aanwezig.

Ook tenniser Roger Federer en zijn vrouw zijn voor de ceremonie uitgenodigd. Of koningin Elizabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn uitgenodigd is niet duidelijk. Tegen ABC News zou Buckingham Palace hebben verklaard dat zij niet bij de bruiloft aanwezig zullen zijn.

Meghan Markle

Er gaan geruchten dat actrice Meghan Markle, de vriendin van prins Harry, ook bij de bijzondere dag aanwezig is. Prins Harry verscheen zaterdag op de trouwlocatie samen met zijn broer. Volgens Britse media zou Markle mogelijk een andere ingang genomen hebben.

Het neefje en nichtje van de bruid vervullen een belangrijke rol tijdens de bruiloft. De 3-jarige prins George is bruidsjonker en zijn zusje prinses Charlotte is bloemenmeisje. De trouwjurk van Middleton werd door Giles Deacon ontworpen. Diverse media speculeerden al over de jurk van de bruid. In november werd Deacon al bij het huis van Middleton gezien, waardoor het vermoeden ontstond dat hij de ontwerper van de jurk zou zijn.

Multimiljonair Matthews vroeg Middleton in de zomer van 2016 ten huwelijk. In 2012 had een koppel kortstondig een relatie, waarna Middleton drie jaar een relatie had met bankier Nico Jackson. Nadat deze relatie ten einde kwam werden Middleton en Matthews steeds vaker gezien.