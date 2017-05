Lena Dunham annuleert tournee wegens gezondheidsproblemen

"Ik lieg niet als ik zeg dat ik nooit eerder zoveel pijn in mijn lichaam heb gehad", schrijft ze vrijdag in een nieuwsbrief die in handen is van Entertainment Weekly. De 31-jarige actrice zou met enkele andere schrijvers talkshows geven in verschillende steden.

Dunham kampt al jaren met endometriose, een chronische ziekte waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt. Enkele weken geleden werd de actrice met spoed opgenomen in het ziekenhuis na een bezoek aan het Met Gala. Daar werd ze aan endometriose behandeld.

"Er is nu helaas meer gevonden, waardoor ik zo snel mogelijk onder het mes moest gaan. Ik word nog steeds behandeld", legt Dunham uit, die haar fans bedankt in de brief. "Ik ben blij dat ik zowel online als in het echt een sociaal leven heb."