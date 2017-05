Ex-vrouw Steve Harvey eist weer miljoenen aan schadevergoeding

Dat blijkt uit juridische documenten die zijn ingezien door TMZ. Sinds de scheiding in 2005 tussen het stel probeert Shackelford geld los te krijgen van Harvey.

Shackelford was van 1992 tot 2005 getrouwd met Harvey en zegt dat ze nog steeds overstuur is, twaalf jaar na de scheiding. Zo schrijft ze dat ze mede dankzij Harvey financieel aan de grond zit en fysiek en geestelijk een wrak is.

Ze klaagt de 60-jarige presentator aan voor marteling, kidnapping en moord. Ook zou hij contractbreuk hebben gepleegd en haar met opzet emotioneel willen ruïneren.

Rommelig

De aanklacht zit volgens TMZ rommelig in elkaar en is duidelijk niet door een advocaat opgesteld. In 2011 verwees een rechter een soortgelijke klacht van Shackelford al naar het land der fabelen.

Harvey wilde niet reageren op de nieuwe aantijgingen van zijn ex. Harvey trouwde in 2007 met Marjorie Bridges en voedt samen met haar de drie kinderen uit haar eerdere huwelijk op.