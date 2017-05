Nadja Hüpscher vergat eerste verjaardag kind

"Kwam ik op de crèche aan, hing er een bord: Benjamin jarig! Had ik geen worteltaart bij me. (...) Het was zo overweldigend. Als ik om één uur terugkwam van de voorstelling, begon de nacht met flesjes geven", zegt de 45-jarige actrice in gesprek met Vrouw.

Toen Hüpschers eerste kindje drie maanden oud was, raakte ze opnieuw zwanger.

"Wanneer de volgende ochtend iemand te laat kwam bij het repeteren en zei: 'Sorry, ik had gisteren een feestje', voelde ik me soms een oude bes: jongens, wacht maar. Dat niet-slapen kun je blijkbaar drie jaar volhouden. Maar ik zag er wel belabberd uit in die tijd. Dat hoor je dan achteraf, haha! Nu kunnen de kinderen gelukkig lopen en praten, dat scheelt."

Acteerklussen

Haar bestaan als moeder in het echte leven vertaalt zich nog niet in heel veel acteerklussen.

"Natuurlijk zijn er ook moeders nodig. En gelukkig gaan steeds meer vrouwen scriptschrijven, waardoor er meer rollen voor vrouwen komen omdat mensen vaak vanuit zichzelf schrijven. Maar het lastige is dat ik nog een jonge uitstraling heb en geen doorsnee uiterlijk. Ik ben niet die 'blonde moeder'."