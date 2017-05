Lenette van Dongen houdt partner bewust geheim

"Zijn naam is Marco, maar hij wil beslist niet in de publiciteit. Mijn lief heeft ook niets met theater te maken. Hij rijdt mij wel naar de voorstellingen en helpt met allerlei hand- en spandiensten als ik op tournee ben. Meer kan en mág ik er van hem niet over vertellen", aldus Van Dongen.

Tot 2014 had Van Dongen een relatie met publicist en programmamaker Jacques Klöters. De twee kunnen het ondanks de breuk nog prima met elkaar vinden. "We zijn nog heel goed met elkaar, want aan de liefde lag het niet. Maar ik móest de stad uit en hij kón de stad niet uit."