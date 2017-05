André Hazes laat de alcohol voortaan staan

"Ik ben als de dood dat ik iets mis met die kleine. Ik wil het echt anders doen dan mijn vader", zei de 23-jarige Hazes tegen het AD. "Zelf zag ik mijn vader nooit."

"Het vaderschap heeft me aan het denken gezet. Voorheen stapte ik wel eens half zeven mijn bed in, nu ga ik eruit voor die kleine. Het zijn de momenten die me gelukkig maken. Drinken, ik ben ermee gestopt. Ik hou best van een biertje, maar probeer 't nu volledig te laten staan", aldus Hazes.

Zijn vader, de gelijknamige volkszanger, overleed op zijn 53ste in 2004. "Hij was veel aan het werk, zat in de kroeg en sliep zijn roes uit. Ik zag hem nooit. Als kind voel je dat, maar boos zijn kan ik niet, dat was zijn leven", zei Hazes.

Geen contact

Hazes heeft momenteel geen contact meer met zijn moeder Rachel en zijn zus Roxeanne. Hij wilde niet reageren op de vraag of hij hen mist. "Dat het zo loopt, is niet de bedoeling, nee, maar het is zo gelopen en het is nu het beste voor ons allemaal."

Het nieuwe album van Hazes, Wijzer, komt op vrijdag uit.