Naomi van As wil niet hoogzwanger zijn tijdens Olympische Winterspelen

Sven Kramer, de vriend van Van As, traint momenteel voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea en dus zit een zwangerschap er voorlopig niet in. "Sven zit natuurlijk ook in zijn pre-olympischjaar, ik kan dus niet hoogzwanger zijn als hij straks in Zuid-Korea zit."

In gesprek met Grazia vertelt de 33-jarige Van As dat haar recente besluit om helemaal te stoppen met hockeyen ook te maken heeft met haar kinderwens. "Professioneel hockeyen én een kind krijgen, dat gaat gewoon niet samen. Ik dacht nu: als ik nog een jaar door zou gaan, wil ik me ook echt committeren en niet halverwege moeten stoppen omdat ik zwanger ben. Dat vind ik geen leuk einde, je bent dan ineens weg."

Het stel kocht onlangs samen een boerderij, maar samenwonen doen ze nog niet. "Ik zit nog lekker even in de stad en Sven in zijn huis in Heerenveen. We gaan nog verbouwen, maar dat is de komende tijd niet te doen, omdat Svens volledige focus op de Spelen ligt."