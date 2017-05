Amy Schumer en vriend verbreken relatie

Dat heeft het management van Amy bevestigd aan People. "Amy en Ben hebben hun relatie in goed overleg beëindigd en blijven vrienden", aldus een woordvoerder.

De komiek en de meubelmaker leerden elkaar eind 2015 kennen via een dating-app. Amy beschrijft hun ontmoeting in haar boek The Girl with The Lower Back Tattoo. “We lachten naar elkaar en op dat moment voelde alles goed."

Ben was de grote afwezige op de première van Amy's nieuwste film Snatched vorige week. Het stel werd in januari voor het laatst samen gefotografeerd.