Zoons en weduwe Alan Thicke ruziën voor rechter om erfenis

Heikel punt in de onderhandelingen over de verdeling van Alans nalatenschap is volgens Variety zijn ranch in Californië. In zijn testament liet de Growing Pains-acteur die na aan zijn drie zoons. Ook krijgen zij 75 procent van zijn persoonlijke bezittingen.

Zijn vrouw Callau mocht wel op de boerderij blijven wonen, zolang ze zelf de hypotheek en het onderhoud betaalt. De actrice krijgt daarnaast de levensverzekering ter waarde van een half miljoen en het pensioen van Alan.

In de rechtbankpapieren die Robin en Brennan Thicke dinsdag indienden, beweren zij dat Callau nu claimt recht te hebben op meer. Ze willen daarom dat een rechter zich uitspreekt over de geldigheid van het testament van de Growing Pains-acteur.

In de pers

Beide partijen beschuldigen elkaar ervan de zaak te willen uitspelen in de pers. Volgens de advocaat van Tanya wil zij dat juist voorkomen en heeft ze daarom voorgesteld een bemiddelaar in te schakelen. Dat zouden de twee broers hebben geweigerd, en in plaats daarvan zouden zij nu naar de rechtbank zijn gestapt.