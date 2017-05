Shows met Armin van Buuren hielpen zelfvertrouwen Mr. Probz

Voor die grote shows van Van Buuren was Mr. Probz elke keer weer ontzettend nerveus. Dat is te zien in de documentaire Against The Stream die over de zanger werd gemaakt en donderdag in première gaat.

Door voor tienduizenden mensen op te treden, werd Mr. Probz “losser” en kwam hij “een beetje over mijn onzekerheid heen”, vertelde hij dinsdag in RTL Late Night.

“Je maakt muziek, ik deed dat in een donkere ruimte, en opeens sta je in een zaal vol mensen en moet je je verhaal doen”, vertelde Dennis Stehr, beter bekend als Mr. Probz, over zijn zenuwen. “Dat was heel nieuw voor mij.”

Wow

Voorlopig is Stehr nog niet klaar voor grote shows in Nederland. “Optreden in het buitenland is makkelijker.” Bovendien vindt hij zijn repertoire nog niet uitgebreid genoeg voor een groot concert. “Ik wil wel iets geven. Ik kan één of singeltjes hebben die het leuk hebben gedaan, of een hele show geven waarna mensen naar huis gaan en denken ‘wow’.”

Volgens Stehr begint zijn repertoire “in de buurt te komen” voor een grote show op Nederlandse bodem. “Er is een plek en tijd voor alles. Ik ben een gevoelsmens wat dat betreft. Dus als die tijd er is, dan merk ik het wel.”