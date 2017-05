Nicolette Kluijver geloofde diagnose tubercolose niet

Dat vertelt Kluijver in een interview met Peter van der Vorst voor Van der Vorst ziet sterren. In RTL Boulevard was dinsdag een voorproefje te zien van de aflevering, die donderdag op televisie komt.

"Uit het biopt kwam dat het geen kanker was", zegt Kluijver onder meer in het interview. "Toen heb ik een tuberculosetest gedaan en daar kwam uit dat ik tbc had. Het moest toch iets zijn. Gek genoeg heb ik nooit geloofd dat ik tuberculose had. Dat had ik wel, maar ik wist dat dit kanker was op de een of andere gekke manier."

Kluijver wordt emotioneel als ze vertelt over het moment waarop ze te horen kreeg dat ze longkanker had. "Twee weken later zat ik bij dezelfde longarts die me had weggestuurd. 'We hebben heel slecht nieuws, het is longkanker'. Het enige wat ik kon denken was: ik heb het jullie allemaal gezegd, een halfjaar lang heb ik het jullie gezegd."

De 32-jarige presentatrice werd een maand geleden schoon verklaard van longkanker, nadat begin maart bij een operatie een deel van haar linkerlong was verwijderd.