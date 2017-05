Zarayda Groenhart in verwachting van eerste kindje

Dat onthulde de presentatrice in een vlog voor LINDA.tv.

In de vlogserie Ook goedemorgen! wordt een BN'er gevolgd tijdens zijn of haar ochtendritueel. Dit keer was het de beurt aan de 34-jarige oud-BNN-presentatrice. En in de vlog deelde ze het nieuws.

''Ik ben iemand die twee tot drie keer in de week met een personal trainer sport, maar dat is nu extra belangrijk geworden omdat ik er recentelijk achter ben gekomen dat ik zwanger ben. En bewegen is superbelangrijk, juist ook als je zwanger bent'', aldus Zarayda.

Groenhart verliet in het najaar van 2012 BNN na ruim vijf jaar. Ze werd bekend met de presentatie van programma's als Try Before You Die, Spuiten en slikken, URBNN en 24/7. Na haar vertrek bij de publieke omroep was ze nog te zien in Wie is de mol?. Tegenwoordig runt Groenhart haar eigen online onderneming theWhyGirl, een media academie voor creatieve ondernemers.

Het is onbekend wanneer Groenhart is uitgerekend.