Platenbaas L.A. Reid beschuldigd van seksuele intimidatie

Epic Records, onderdeel van Sony Music, maakte drie dagen geleden bekend dat Reid zou vertrekken bij de platenmaatschappij. Maandag meldt de New York Post dat zijn plotselinge vertrek te maken heeft met het feit dat Reid een vrouwelijke medewerker van het bedrijf seksueel geïntimideerd zou hebben.

Volgens Variety zou de medewerkster in kwestie in een brief gericht aan Sony Music de details uit de doeken hebben gedaan over de intimidatie van Reid. Zo zou de platenbaas haar lastig hebben gevallen tijdens een werkfeestje en tijdens een werkreis haar hebben gevraagd in bed te gaan liggen bij hem en hem een knuffel te geven. Daarnaast zou hij regelmatig opmerkingen hebben gemaakt over de kleding die ze droeg.

Ook meldt de website dat er meerdere beschuldigingen van verschillende vrouwen aan het adres van Reid zijn geuit.

Reid, die getrouwd is, werkte zes jaar lang bij Epic Records en haalde artiesten binnen als Future, travis SCott en DJ Khaled. Hij was ook de man achter bekende artiesten als Usher, TLC, Toni Braxton en Outkast. Daarnaast is hij producer, schrijver en muzikant. Reid was ook twee seizoenen te zien als jurylid in het Amerikaanse programma The X Factor.