The Big Bang Theory-acteur Jim Parsons getrouwd in New York City

Het stel gaf elkaar in New York het ja-woord.

Parsons kwam in 2012 publiekelijk uit de kast in een artikel in The New York Times, waarin hij vertelde dat hij en Spiewak op dat moment tien jaar een relatie hadden. In 2014 zei hij desgevraagd tegen Ellen DeGeneres in haar show dat er voorlopig geen trouwplannen waren.

De laatste aflevering van het tiende seizoen van The Big Bang Theory is onlangs in de Verenigde Staten uitgezonden. Bijna dertien miljoen mensen hadden afgestemd op de sitcom, het laagste aantal voor een seizoensfinale van de serie sinds 2011. De serie krijgt desondanks nog minstens twee seizoenen.