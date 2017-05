Mr. Probz leeft op intuïtie

"Want alles is er voor een reden. Ook al snap je die reden niet, hij ís er", zegt hij zaterdag in Het Parool.

"Het is nu sinds een jaar of zeven dat ik echt naar mijn intuïtie ben gaan luisteren. Dat heeft me goed gedaan", vertelt Probz, de artiestennaam van Dennis Stehr.

"Die intuïtie heeft me altijd wel gebracht naar waar ik moest zijn. Ook als ik tegenslagen had, wat ik geen tegenslagen noem. Ik noem dat hoofdstukken."

Documentaire

Over de zanger is een documentaire gemaakt waarin ook dieptepunten uit zijn leven niet onbesproken blijven: zijn moeilijke jeugd, hij werd neergeschoten bij een schietpartij en zijn huis brandde af. "En dat is, serieus, nog maar zo'n klein deel van wat ik allemaal heb meegemaakt", zegt Probz. "Ik moest wel even slikken toen ik het voor het eerst zag, want ik ben altijd vooruit aan het gaan. Als iets leuk is, bewaar ik het in mijn zak, maar als het pijn heeft gedaan, stop ik het in mijn rugtas, rits dicht, en loop ik verder."

Probz kijkt nu heel anders tegen het leven aan. "Hoe erg iets ook is, het kan altijd erger. Als de bodem je startpunt is, kan het alleen maar beter gaan."