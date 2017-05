Caitlyn Jenner spreekt Kim Kardashian niet meer

"Eerlijk gezegd heb ik haar al lange tijd niet meer gesproken", zei Jenner in de Australische televisieshow Today. "Ik laat de zaak even rusten en ik neem afstand."

Caitlyn Jenner, die getrouwd was met Kims moeder Kris, heeft geen spijt van het boek. "Het gaat over mijn mening, mijn problemen en dingen die gebeurd zijn binnen de familie. Het is altijd een risico om je mening ergens over te geven, maar ik ben heel trots op het boek."

Kris Jenner zei eerder dat haar ex alles in het boek had verzonnen. In de memoires vertelt Caitlyn dat Kris altijd al wist dat haar toenmalige echtgenoot, Bruce Jenner - die nu Caitlyn is - van sekse wilde veranderen.

"Ik heb het hem toen gevraagd: wat is er met je aan de hand? En toen zei hij tegen me dat ik het toch niet zou begrijpen. Maar nu schrijft zij dat ik het altijd al heb geweten."