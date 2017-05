Maurice Wijnen bant vrienden die door Songfestival heen praten

"Ik kijk al vijftien jaar lang het Songfestival met dezelfde vrienden", vertelt hij donderdagmorgen in het AD. "En wie door de liedjes heen praat, wordt niet meer uitgenodigd."

De eerste keer toen Wijnen als kind mocht opblijven, was in 1978. Toen zag hij Israel de finale van het Songfestival winnen. "Sindsdien is het Eurovisie Songfestival het hoogtepunt van mijn tv-jaar. Zeker de laatste tien jaar is het een geweldige staalkaart van wat er op audio- en videotechnisch gebied mogelijk is in dit vak. Alleen daarom is het al interessant, los van het feit dat ik gewoon van het genre houd. Het gros van de inzendingen is misschien geen hogere kunst, maar dat maakt niet uit."

Ook dit jaar kijkt de theater- en televisiemaker naar het liedjesfestijn. "We hebben puntenlijsten en de huiskamer is versierd met Europese vlaggetjes. We nemen het Songfestival bij ons thuis heel serieus, met een knipoog."