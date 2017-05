Heidi Montag maakt geslacht eerste kind bekend

De reality-sterren krijgen een zoontje, vertelt Montag aan US Weekly.

Montag, die op 19 oktober is uitgerekend, vertelt aan de website dat hiermee een wens uitkomt. "Ik hoop ook ooit een dochter te krijgen, maar een jongetje als eerste kind was waar ik stiekem op hoopte", vertelt ze aan de website. "Ik denk dat dat vooral voor Spencer erg speciaal is, aangezien hij zelf een hele goede band met zijn vader heeft."

Montag laat weten dat ze niet kan wachten om een zoon te hebben. "Ik ben zo benieuwd naar zijn persoonlijkheid en lachje. Ik kijk ernaar uit om hem mee te nemen naar Disneyland en erachter te komen waar zijn interesses liggen. Of dat nu dinosaurussen, Micky Mouse of ballet is, mij maakt het niets uit", aldus de realityster.

Montag en Pratt, bekend van de realityshow The Hills, trouwden in 2009.