Eva Jinek kijkt niet op sociale media

De 38-jarige presentatrice vertelt in gesprek met Esquire dat ze zich na het eerste seizoen Jinek heeft voorgenomen om niet te kijken naar wat er op sociale media wordt gezegd.

"En daar heb ik me zonder uitzondering aan gehouden. Dat vinden heel veel mensen ouderwets, dat ik niet op sociale media zit, maar ik heb een paar mensen die ik vertrouw in hun opvatting over mij, dat zijn mijn bakens", aldus Jinek.

De presentatrice zegt geleerd te hebben van de tegenvallende kijkcijfers voor het eerste seizoen van haar latenight-talkshow Jinek. "Ik weet nu hoe het voelt als je veel kijkers hebt, maar ik weet ook heel goed hoe het voelde toen ik die niet had. Het ene moment ben jij het snoepje van de week, een volgende keer is het weer iemand anders, zo werkt het in Hilversum. Ik ben dankbaar voor wat ik nu heb, maar het gaat erom dat je ook doorzet als het tegenzit, als je het moeilijk hebt. Dat heb ik gedaan."