Nick en Joe Jonas concurreren om beste lijf

"Er is wel degelijk een rivaliteit tussen ons", vertelt de zanger. De broers gaan samen naar dezelfde sportschool in New York en plaatsen regelmatig filmpjes en foto's op hun Instagram waar hun afgetrainde lichamen op te zien zijn.

Ook dagen de jongens elkaar vaak uit tijdens het trainen, vertelt Nick Jonas. "We vinden het leuk elkaar die extra motivatie te geven. Joe en ik hebben de sportschool echt omarmd", aldus de 24-jarige zanger.

De twee broers verschillen niet alleen qua leeftijd en uiterlijk van elkaar, ook op sportief gebied hebben ze ieder hun sterke en zwakke punten. "Ik ben erg goed op de grond, dus met bijvoorbeeld worstelen of Jiu Jitsu terwijl Joe een hele goede bokser is. Hij heeft grote handen en is snel", vertelt Nick Jonas.

Naast al dat sporten is Nick Jonas druk bezig met zijn nieuwe album en zit hij midden in de opnamen van een nieuwe versie van de film Jumanji.