Acteur Juvat Westendorp heeft last van bindingsangst

"Daardoor maak ik het mezelf moeilijk. Ik kan iemand heel leuk vinden en na twee maanden denk ik dan: oké Juuv, nu ga je ervoor. Maar als het puntje bij paaltje komt, durf ik dan toch niet", zegt Westendorp (28) bij Beau Monde.

"Ik ben er niet trots op dat ik steeds m'n kop in het zand steek. Ik wil het allerliefst hoteldebotel verliefd worden, maar dat heb je helaas niet in de hand."

Westendorp zegt dat hij blij is dat hij single is. Op die manier hoeft hij geen verantwoording af te leggen. "Het andere moment kom ik alleen thuis en denk: verdorie, nu was het fijn geweest als ik een vriendinnetje had gehad met wie ik even kon knuffelen."

Aandacht

Sinds hij een rol speelde in de film Onze jongens is de aandacht van meisjes gegroeid. "Vaak ontvang ik iets als: 'Juvat, ik wil je." Nou, je moet wel echt met iets beters komen om mij te krijgen. Ik ontvang dagelijks zo'n vijftien tot twintig berichtjes. Het is loze aandacht: ik open het berichtje en swipe direct terug."

De eventuele nieuwe vriendin van Westendorp moet volledig achter zijn carrière staan. "Ik heb niet alleen mijn carrière als acteur, maar ook mijn eigen dansschool en managementbureau. Er komt veel kijken bij twee bedrijven runnen. Ik heb iemand nodig die een beetje geduld met me heeft."