Olcay Gulsen blij als partner het te druk heeft voor seks

"Ik ben een kei geworden in doen alsof ik slaap, haha", zegt Gulsen in gesprek met Beau Monde. "Als we het eenmaal doen denk ik wel: waarom zag ik hier nou zo tegenop? Maar ik ben ervan overtuigd dat veel vrouwen stiekem denken: van mij hoeft het echt niet twee keer per week."

Haar vriend Ghazi is het daar niet helemaal mee eens. "Hij denkt: dat zegt Olcay wel, maar stiekem geniet ze er onwijs van."

"Als ik een vrije dag heb en Frans zou me meenemen naar een strand en we doen het daar dan ergens in de bosjes.. Kijk, dat klinkt spannend. Ik heb gewoon een hekel aan alles wat burgerlijk is."

'Egoïstisch'

Gulsen zegt in het interview dat relaties voor haar lastig blijven. "Ik hoor altijd dat ik te weinig thuis ben en dat mijn partner zich niet gewaardeerd voelt." Soms denkt de 36-jarige modeontwerpster dan ook dat het aan haar ligt. "Dan ga ik een paar weken overdrijven. Om vier uur al bellen: 'Hoe is het schat? Wat eten we vanavond?' Na twee weken denk ik dan: shit, zeven uur. Ik ben vergeten te bellen en verval weer in mijn oude gewoontes."

Al haar ruzies met Ghazi gaan dan ook daarover. "'Wat ben je toch egoïstisch!' En hij heeft gelijk. Ik denk dat ik verslaafd ben aan de manier waarop ik mijn leven heb ingericht."