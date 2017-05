Ferry Doedens beperkt uitgaansleven om negatieve situaties te voorkomen

"Ik vind het nu heerlijk om met vrienden in een café te babbelen, drankje en hapje erbij. Of gewoon na een drukke dag lekker chillen met mijn vriend, thuis op de bank", zegt Doedens (26) in VIVA.

Doedens moest in 2015 vertrekken bij Goede Tijden, Slechte Tijden nadat zijn drugsverslaving openbaar werd en hij productionele afspraken niet nakwam. Voor zijn verslaving bracht hij een periode door in een afkickkliniek. Inmiddels is Doedens weer teruggekeerd bij de langstlopende soapserie van Nederland.

De acteur vindt het belangrijk open te zijn over de moeilijke periode, maar vindt het lastig dat heel Nederland op de hoogte is. "Godverdomme, was ik soms maar niet bekend. Ik lig zo onder een vergrootglas."

Bezorgd

"In de periode dat het minder ging, heeft niemand van mijn vrienden me laten vallen", zegt de acteur over zijn vrienden. "In mijn omgeving zullen mensen altijd wel bezorgd blijven. Heel lief, maar soms een beetje frustrerend. Dan denk ik: jongens, chill down."

De acteur is momenteel te zien in de musical The Bodyguard, waar hij vier keer per week de rol van Sy Spector speelt​.