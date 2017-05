Dat melden diverse Britse media.

De politie ontving klachten dat de uitspraken van Fry blasfemisch zouden zijn. Hij zou een boete van 25.000 euro kunnen krijgen.

Fry deed de uitspraken in een tv-programma The Meaning of LIfe in 2015. De 59-jarige schrijver en acteur noemde God in het interview een "ultieme maniak".

"Waarom zou ik een grillige, gemene, domme God moeten respecteren die een wereld creëert zo vol van onrecht en pijn?".