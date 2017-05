Henk Schiffmacher heeft vertrouwen in herstel

Dit laat hij weten in een video op het Instagram-account van zijn vrouw Louise. De bekende tattookunstenaar werd begin deze week opgenomen met ademhalingsproblemen.

''Dag lieve mensen. Het gaat alweer een beetje beter met me hoor. Maak je niet al te veel zorgen. Ik probeer zo snel mogelijk thuis te komen. Het komt wel goed'', zegt de tatoeëerder.

Schiffmacher sluit de video vanuit het ziekenhuis af met de woorden 'mi corazón, mijn hart, my heart, mein Herz. het komt goed met me. I love you all."

Longen

Schiffmacher werd woensdag opgenomen in het Thomas Jefferson University Hospital. De artsen hebben hem naast rust een dieet voorgeschreven. Daarnaast krijgt hij medicijnen die helpen het vocht dat achter zijn longen zit kwijt te raken.

Hij moest zijn lezing dit weekend op de Prestige Tattoo Convention gaat niet door. Schiffmacher werd vorige maand nog benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn veertigjarige loopbaan als tatoeëerder werd hij tot ver over de grenzen bekend om zijn tatoeagekunst.