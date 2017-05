Zus van in ziekenhuis opgenomen Loretta Lynn bedankt fans voor steun

"We willen iedereen bedanken voor alle steun", laat Gayle, vooral bekend van haar hit Don't It Make My Brown Eyes Blue uit 1977, in een verklaring weten. "We hopen dat ze er weer helemaal bovenop komt." Gayle noemt Lynn "een sterke vrouw".

Volgens Sony Music, de platenmaatschappij van de inmiddels 85-jarige Lynn, is de gezondheidstoestand van de zangeres niet veranderd.

Op de website van de countryzangeres is te lezen dat de verwachting is dat Lynn helemaal zal genezen.

Seks

​Lynn werd begin jaren zestig bekend met haar hit Coal Miner's Daughter, een autobiografisch lied. Ze onderscheidde zich van andere countryzangeressen door openlijk te zingen over seks, vreemdgaan en scheidingen.

In 2005 maakte Lynn een verrassende comeback met het album Van Lear Rose. Dat deed ze onder de hoede van Jack White, de frontman van The White Stripes. In augustus komt er een nieuw album van haar uit.