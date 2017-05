Boer Herman wil niet met Fleur samenwonen in hetzelfde huis als zijn ouders

"Het lijkt ons namelijk niets om met zijn tweeën bij mijn ouders te wonen. Dat moet gewoon niet", aldus Herman tegen KRO-NCRV. "We kijken daarom naar de mogelijkheden voor de toekomst."

Boer Herman en Verwaaij vonden elkaar dit seizoen van het populaire programma Boer Zoekt Vrouw. Verwaaij loopt op het moment stage op een school. In de vrije tijd en vakanties proberen ze zoveel mogelijk bij elkaar te zijn. "We proberen maandelijks bij elkaar te komen en eigenlijk valt er altijd wel wat te regelen zodat we even weg kunnen."

In de zomer wordt het voor Herman lastiger, omdat het dan een druk seizoen is. "Voor Fleur is een weekend eigenlijk te kort om heen en weer te rijden. Gelukkig heeft ze af en toe vakantie, dus dan kan het makkelijker."

Op dit moment gaat Herman vaker naar Nederland, dan Fleur naar de Franse Provence. "Tot nu toe ga ik vaker naar Nederland, maar dat komt ook door de bezoekjes voor Boer Zoekt Vrouw. In de toekomst... dan ga ik weer eens naar Nederland en dan komt zij eens hierheen."

"Moet lukken", besluit de boer.

'Niet samenwonen'

Eerder meldde Herman nog dat hij voorlopig nog niet wil samenwonen met Verwaaij. "Dat zou toch veel te snel zijn na een half jaar."

"Maar we skypen elke avond. Slaan bijna nooit over. Al missen we het dan wel heel erg dat we elkaar geen knuffel kunnen geven", aldus de boer destijds tegen het AD​.