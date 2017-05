'Miley Cyrus en Liam Hemsworth moesten opnieuw verliefd worden'

"En veranderen met iemand aan je zijde die niet mee verandert, is te moeilijk. Opeens denk je: ik ken je niet meer." Hoe de liefde tussen haar en Hemsworth weer opbloeide, bezingt Cyrus op haar nieuwe single Malibu. In het nummer, dat op 11 mei verschijnt, zingt ze onder meer: "ik zou je nooit hebben geloofd als je drie jaar geleden had gezegd dat ik dit nummer zou schrijven''.

"Mensen praten hoe dan ook over me, ook als ik een restaurant uitloop met Liam", motiveert Cyrus het persoonlijke nummer. "Waarom zou ik dan niet de touwtjes in eigen hand nemen en over mijn gevoelens schrijven?"

Wiet

Malibu is het eerste nummer van Cyrus' nieuwe nog titelloze album dat later dit jaar verschijnt. Op de plaat staan niet alleen liedjes voor haar vriend, ze zingt ook voor Hillary Clinton en werkende vrouwen. De zangeres is nauw betrokken bij het album: ze schreef alle teksten zelf en componeerde alle muziek.

Tijdens het maken van de plaat gebruikte Cyrus wekenlang geen wiet. "Ik heb nog nooit zo lang niet gerookt. Ik wil me graag omringen met mensen die me stimuleren, me opener maken. En ik merkte dat dat niet de mensen zijn die stoned zijn."