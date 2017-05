André Hazes voelt zich inmiddels meer fan dan zoon van vader

In gesprek met Playboy vertelt de 23-jarige zanger dat hij iedere dag naar de muziek van zijn vader, die in september 2004 overleed, luistert. "Ik draai hem elke dag, echt elke dag. Alles wat ik nog over hem zou willen weten, kan ik uit zijn liedjes halen. Ik weet wel dat het mijn vader is, maar op een gekke manier ook weer niet. Meer mijn voorbeeld."

"Ik kan het wel heel mooi maken achteraf, maar toen hij leefde was hij er natuurlijk ook nooit. Hij sliép eigenlijk alleen thuis", aldus Hazes, die tien was toen zijn vader overleed.

In oktober 2016 werd de zanger vader van zijn zoon André. Zijn leven is daardoor niet zo drastisch veranderd als dat van zijn vriendin Monique. "Twee keer per week ga ik er 's ochtends uit, de rest van de week Moon. Vroeger bleef ik de dag na een optreden altijd liggen tot een uur of elf, maar dat doe je niet meer als je vrouw er al om half zeven uit is."

'Papa'

Hazes zegt tot nu toe de vader te zijn die hij verwachtte te worden. "Op woensdag heb ik, hoewel ik het een vreselijk woord vind, papadag. Dan ga ik lekker met hem weg, naar de dierentuin of zo. Dat woord 'papa' vind ik sowieso raar, dat hoeft hij echt niet tegen me te zeggen op oudere leeftijd."

Liever heeft de 23-jarige zanger dat zijn zoon hem "ouwe" of "pik" noemt, zoals hij zelf zijn moeder ook nooit "mama" maar "schat" noemde. "Zolang het respectvol is, mag mijn zoon me best 'ouwe' noemen, of zelfs 'pik'. Alleen maar tof. Het is toch mijn vriend?"