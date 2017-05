Gevangenisstraf voor ex-manager Alanis Morissette

Tijdens de zitting legde Morissette een getuigenis af, waarin ze vertelde dat ze moeite heeft gekregen mensen te vertrouwen nadat Jonathan Schwartz haar miljoenen afhandig had gemaakt. De voormalig zaakwaarnemer heeft de oplichting bekend. In een gastcolumn in The Hollywood Reporter schreef hij dat zijn daden werden gevoed door een gokverslaving, waarvoor hij zich inmiddels succesvol heeft laten behandelen.

In totaal liet Schwartz in 116 losse afschrijvingen bijna 5 miljoen dollar van de bankrekening van Morissette afschrijven. "Eerst 'leende' ik kleine bedragen van klanten, in de hoop dat ik ze kon terugbetalen als ik de weddenschap die avond won", schreef hij in de column. "Toen ik bleef verliezen, bleef ik stelen. Ik hield mezelf voor dat ik maar één keer geluk nodig had, en ze dan kon terugbetalen."