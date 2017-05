Tweede kind op komst voor Joseph Gordon-Levitt

Alhoewel een woordvoerder van Gordon-Levitt het nieuws bevestigde aan People, zal het stel verder geen mededelingen doen over de zwangerschap. McCauley en Gordon-Levitt zijn zeer gesteld op hun privacy; toen ze eind 2014 trouwden wisten ze dat heel lang geheim te houden, en van hun eerste kind hebben ze nooit de naam prijsgegeven.

De acteur vertelde eerder wel dat hij een zoon heeft. Hij openbaarde dat in 2015 in een interview in ochtendshow Live With Kelly and Michael. Daar legde hij ook uit waarom hij zijn gezin uit de schijnwerpers wil houden. "Mijn zoon heeft er niet voor gekozen om in de belangstelling te staan, dat is een keuze die hij als hij ouder is zelf moet kunnen maken. Dan is hij in staat erover na te denken en die afweging te maken. Tot die tijd ben ik een beschermende vader die hem zijn privacy wil geven."