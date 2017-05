Boer zoekt vrouw-kandidate Sandra wordt bedreigd

In gesprek met Privé vertelt de 51-jarige Koningstein dat ze berichten heeft ontvangen met flinke dreigementen er in. "Ik heb bijvoorbeeld berichten gekregen waarin stond: 'Jij kunt maar beter naar het buitenland verhuizen, anders komen we je opzoeken'. Of: 'Je bent een oplichtster, een schande voor Brabant.'"

De in Texas wonende boer Olke koos aan het einde van het programma voor Koningstein. Tijdens de stedentrip ontdekte ze dat ze geen romantische gevoelens voor de boer koesterde. De relatie liep op niets uit en Olke heeft inmiddels een relatie met iemand anders.

"De verliefdheid was er van mijn kant inderdaad niet, dat kan gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar met verkeerde bedoelingen heen ben gegaan, zoals me nu door kijkers verweten wordt. Kijkers die zich alleen baseren op wat ze op televisie hebben gezien, wat niet altijd terecht is."

Kwetsen

Koningstein zegt nooit de intentie te hebben gehad Olke te kwetsen. Het verhaal dat zij nooit naar Texas kon verhuizen omdat ze franchisenemer van een bezorgservice is in Nederland is dan ook onzin. "Ik heb inderdaad een franchise, maar ik heb afgesproken dat als ik naar het buitenland ga, iemand anders mijn plek zou overnemen. Het is namelijk altijd al mijn droom geweest om te emigreren, maar dan wel met een partner. Helaas was Olke die partner niet."