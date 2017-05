Familie Matt Bomer had moeite met coming-out

Dat vertelt de Magic Mike-acteur in een interview met Out Magazine.

"En toen kwam ik thuis en hadden we de ruzie waar ik altijd bang voor was. Maar dat hebben we achter ons gelaten, en we zijn ons gaan richten op een manier om van elkaar te houden. Dat heeft nog wel een jaar geduurd. Het was een worsteling. Je denkbeelden en waarden compleet omgooien is voor iedereen een strijd. Dus daar heb ik altijd begrip voor gehad."

De band tussen Bomer en zijn ouders is inmiddels erg goed. "Mijn familie is heel liefdevol. Mijn moeder heeft me onlangs gevraagd te komen spreken in haar vrouwengroep. Dat wil ik mensen vertellen: dat het beter kan worden. Want ik had zoveel mensen in mijn leven die zeiden: je moet je verwachtingen de deur uitdoen, je moet ze uit je leven bannen. En ik heb altijd gedacht: maar het is mijn familie."

Bomer is sinds 2011 getrouwd met agent Simon Halls. Het echtpaar heeft drie zoons.