Bella Hadid biedt verontschuldigingen aan voor geflopt festival op Bahama's

Het festival, waar bezoekers een paar duizend euro per kaartje voor moesten betalen, beloofde veel luxe en exclusief te zijn, maar was dat allesbehalve.

"Ondanks dat het niet mijn project was weet ik dat het altijd met goede intenties is georganiseerd", twittert Hadid. "Het spijt me ontzettend omdat dit iets is waar ik niet achter had gestaan, maar ik had dit niet kunnen weten. Ik hoop dat iedereen veilig is en terug is bij hun families en dierbaren."

Ja Rule

Het Fyre Festival werd georganiseerd door onder meer artiest Ja Rule. Bezoekers klaagden op sociale media over de schamele vertoning.

Zo bestond het eten, dat bij kaartjes van meer dan tienduizend dollar was inbegrepen, onder meer uit een simpel broodje kaas. Veel van de festivalgangers besloten eerder huiswaarts te keren, waarna de organisatie besloot het festival af te blazen. Ook was de beloofde luxe accommodatie minder chic dan was voorgespiegeld.

Bezoekers krijgen mogelijk hun geld terug.